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Sürüye saldıran kurtlar, 11 koyun ile 1 köpeği telef etti

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde koyun sürüsüne saldıran kurt, 11 koyun ve 1 köpeği telef etti

26 Ekim 2017 20:53

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde koyun sürüsüne saldıran kurt, 11 koyun ve 1 köpeği telef etti.
Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Topuz Köyü\'nde yaşayan 50 yaşındaki Seyfi Kavdır, kendisine ait 56 koyunluk sürüsünü otlatmak için köyün 5 kilometre doğusunda bulunan Çeldir mevkisine götürdü. Kavdır, arazide sürüyü 5 çoban köpeği ile bırakarak, yiyecek almak için Sarıcalar Köyü\'ndeki bakkala gitti. Akşam saatlerinde geri dönen Kavdır, sürüsünün dağıldığını 11 koyunu ve 1 köpeğinin de telef olduğunu gördü. Sürüsünü toplayan Seyfi Kavdır, 16 koyun ile 2 köpeğinin de kaybolduğunu tespit etti.
Köy muhtarı Mehmet Kart’a haber veren Kavdır, sürüsüne kurt saldırdığını söyleyerek yardım talep etti. Bunun üzerine muhtar ve köylüler, kayıh koyunları bulmak için çalışma başlattı, herhangi bir sonuca da ulaşılamayınca jandarmaya bildirdi.
Muhtar Mehmet Kart, sürüden geriye 29 koyun ile 2 köpeğin kaldığını söyledi. Kaybolan hayvanları yaptıkları aramalara rağmen bulamadıklarını ifade eden muhtar Kart, sürü sahibi Seyfi Kavdır’ın köyde yalnız yaşadığını ve tek geçim kaynağının bu hayvanlar olduğunu vurguladı.

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