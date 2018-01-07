Sur'un kalbindeki binalarda çatışmalı dönemin izleri

Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde 2 yıl önceki çatışmalar sırasında sahiplerinin terk ettiği ve girişlerin halen yasak olması nedeniyle bir daha uğrayamadığı binalar dikkat çekiyor. Delik- deşik olmuş binaların pencerelerinden 2 yıldan bu yana sallanan kirli perdeler, geçmişin izlerini taşıyor.

Kuşbakışı, \'Kalkan balığı\' şeklini andıran, 5 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili olan kentin kalbi durumundaki tarihi ve turistik Sur ilçesi, 2 yıl önce PKK\'lı teröristler tarafından sözde \'öz yönetim savunması\' adı altında hendeklerin kazılması ve barikatların oluşturulması nedeniyle büyük çatışmalara sahne oldu. Fatihpaşa, Savaş, Cemal Yılmaz, Dabanoğlu ve Cevap Paşa mahalleleri kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için giriş çıkışlara kapatıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Yaklaşık 3.5 ay süren operasyonlarda söz konusu 6 mahallede şiddetli çatışmalar çıktı, yüzlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik güçlerinin 6 mahallede denetimi sağlamasından sonra hasar gören ev ve işyerleri tamamen yıkılırken, sokakların girişlerine ise kimsenin girmemesi için beton bariyerler konuldu. 6 mahallede surlara yakın olan sokaklardaki evler tamamen yıkılırken, ayakta kalan tarihi Diyarbakır evlerinin tescilli olanları bu yıkımdan kurtuldu. 2 yıl öncesine kadar binlerce kişinin oturduğu kentin ortasındaki 6 mahallenin büyük bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından altyapı çalışmaları sürerken, ana caddeler üzerinde bulunan ancak, girişleri yasak sınırını oluşturan beton bariyerlerin arkasında olduğu için kimsenin giremediği, altlarındaki dükkanlar onarılıp hizmete açılmasına rağmen halen boş olan onlarca çok katlı binanın kaderiyle ilgili henüz bir çalışmaya başlanmadı.

Bomboş araziye dönüşen mahallelerde tarihi yapıların yanı sıra, ana caddelerin üzerinde bulunan ancak, yasaklı bölge sınırında olan, halen yıkılmayan ve aralarında Balıkçılarbaşı semtindeki bir zamanlar oldukça ünlü olan 5 yıldızlı otelin de bulunduğu onlarca bina, kentin ortasında hayalet gibi duruyor. Çatışmalar sırasında sahiplerinin hiçbir eşyayı almadan terk etmek zorunda kaldığı, ancak daha sonra izin verilmesi üzerine eşyalarını götürdüğü kapı ve pencereleri sökülmüş evlerin pencerelerinden 2 yıldan bu yana sallanan perdeler geçmişin izlerini işaret ediyor. Sur\'da yasaklı olan yerlerde bulunan ve çatışmalar sırasında delik deşik olmuş binalara denetimin sağlamasından sonra güvenlik güçleri tarafından asılan Türk bayrakları da halen duruyor.



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