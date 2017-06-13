Sur’un gönüllü yardım elçileri: Mağdurlar için atölye kuralım

Diyarbakır’da geçen yıl hendekler, çatışmalar, ölümler, yıkımlar ve göçlerle gündeme gelen tarihi Sur ilçesinde oluşan mağduriyetler devam ediyor. Resmi verilere göre olaylar nedeniyle 5 bin aile göç etti, 25 bin kişi mağdur oldu; 500 esnaf işyeri terkini verdi, 5 bin kişi de işsiz kaldı.

Olayların yaşandığı dönemde pek çok duyarlı yurttaş gibi emekli öğretmen Neşe Timur da mağdurlar için seferber oldu. Rojbin Bükün, Ziynet Dinçer, Suzan Yıldız, Nebahat Yılmaz ile birlikte toplam 10 kadın kolları sıvayıp, olayların 3’ncü gününde toplanan yardımları barikatların üzerinden Sur’da kalan ailelere ulaştırdı.

Aralık 2015 tarihinden beri Sur’la bağlantısını koparmayan Neşe Timur’un fihristinde tam 500 mağdurun iletişim bilgileri mevcut. Gönüllü yardım elçiliğine soyunan Timur’un tek arzusu Sur’daki kadın mağdurlara kalıcı bir atölye açmak. Yardımseverlerden ve yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Timur, T24’e şunları anlattı:

“İlk etapta belediyeden Sur’dan ikamet edenlerin adreslerini aldık. İlk etapta 10 kişiye ulaştık. Daha sonra diğer mağdurlar bize ulaşıp yardım talebinde bulundu. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günlerde temel gıda ihtiyaçları, sonra ki dönemde de sağlık malzemeleri gerekti. Yıkımlardan sonra mağduriyetler de büyüdü. Sur’dan göç dalgası ve yıkım olunca sadece gıda değil barınma, giysi ve sağlık sorunu da başladı. Bağış yapanlar fazlaydı, biz hiç kimseden para kabul etmedik. Yardımseverleri mağdurlarla buluşmalarını sağlayıp aracı rolü oynadık.

"Şu an telefon fihristimde 500 mağdurun iletişim bilgisi var. Şu ana kadar 2000 kişiye yardım ulaştırdık. Ancak şöyle bir durum gelişti. Mağduriyet sürüyor ve biz daha ne kadar süreyle bu yardımı yapacağız diye düşündük. Ve şöyle bir formül geliştirip mağdur kadınlarla konuştuk. Yeteneğiniz varsa bunları ürüne dönüştürelim ve bunları satalım. Yazma oyaları, çorap, iğne oyası ve nevresim yapanlar vardı. Herkes evinde üretime başladı ve bu ürünleri kermeslerde satarak ailelere ulaştırdık. Geçen yıl biri Batman’da, beşi de Diyarbakır’da olmak üzere 6 kermes yaptık. Gelirlerin tamamı bu üretim yapan kadınlara verildi. Kermeslerden ziyade üretim yapan kadınlarımıza kalıcı bir atölye kurmayı hedefliyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Bu kentin, bu bölgenin duyarlılarından mağdurlarımıza destek vermelerini bekliyoruz. Mağdurlara bir atölye kurdurup sürekli bir gelir sağlamasını elde etmeyi arzuluyoruz.”