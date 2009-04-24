Sürüklenen otomobilin altından sağ çıktı!

Bartın’da yolda oynayan çocuklara otomobil çarptı. İki çocuk ölürken aracın altında kalan bir çocuk son anda fark edilerek kurtarıldı.



Bartın'ın Kozcağız beldesinde evlerinin önündeki yolda oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 çocuk öldü, aracın altında kalarak yaralanan arkadaşları da tesadüfen fark edilerek hastaneye kaldırıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şeref Dönmez yönetimindeki 74 AD 549 plakalı otomobil, Kavaklar Mahallesi'nde, yol kenarında oynadığı bildirilen Mehmet Emin (6) ve kardeşi Mustafa Usta (4) ile arkadaşları Merve Öztürk'e (10) çarptı.



Vatandaşlar fark etti



Yaralanan iki kardeş, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre sürüklenerek elektrik direğine çarpıp duran otomobilden dumanlar çıkması üzerine yanına giden bazı vatandaşlar, aracın altında da bir çocuğun olduğunu fark ettiler.



Yaklaşık 15 dakika aracın altında kaldığı bildirilen çocuk, kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Mehmet Emin ve kardeşi Mustafa Usta hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olduğu bildirilen Öztürk, yoğun bakım ünitesine yatırıldı.



‘İki evladımı da kaybettim’



Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Olayı, çalıştığı tekstil fabrikasına haber verilmesiyle öğrenen baba Murat Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına evinin önünde oynarken otomobilin çarptığını belirterek, "İki evladım vardı, ikisini de kaybettim. Eşime çocuklarının öldüğünü söyleyemedik. Hastaneden eve gönderdim. Çok üzüntülüyüz" dedi.

