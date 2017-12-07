T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sürücüyü indirip, TIR'ı gasp ettiler

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın kapılarını açarak sürücüsünü indiren 2 kişi, gasp ettikleri araçla Mobese kameralarından takip edilerek yakalandı

07 Aralık 2017 14:43

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'ın kapılarını açarak sürücüsünü indiren 2 kişi, gasp ettikleri araçla Mobese kameralarından takip edilerek yakalandı.
Olay, geçen 30 Kasım günü Muş-Bitlis karayolu üzerindeki şehir stadyumu civarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bekleyen araçtan inen 2 kişi, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR\'a yaklaştı. TIR\'ın sağ ve sol kapısından içeriye giren 2 kişi sürücüsü ile birlikte aracı gasp etti. Şoförle birlikte bölgeden uzaklaşan 2 kişiyi park halindeki otomobilde bekleyen arkadaşları da takip etti. Bir süre ilerledikte sonra sürücüyü serbest bırakan şüpheliler TIR\'la birlikte kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine Mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi Hasköy İlçesine bağlı bir köyde gasp ettikleri TIR ile yakaladı. TIR sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHA MUŞTIRMobeseOlayKasımMuşBitlisYolBirHasköyFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24