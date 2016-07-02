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Bilim / Teknoloji

Sürücüsüz otomobille ilk ölümlü kaza yaşandı

Tesla'dan yapılan açıklamada kazada ölen kişi hakkında "Brown hayatını yeniliğe adamış biriydi” dendi

02 Temmuz 2016 13:01

ABD'nin Florida eyaletinde sürücüsüz otomobillerde bilinen ilk ölümlü kaza gerçekleşti. Kazadan bir ay sonra otomobil firmasının yaptığı açıklamayla 7 Mayıs 2016'da Tesla Model S'te yaşanan kaza ortaya çıktı.

Geleceğin taşıtları olarak belirtilen sürücüsüz otomobillerin yakın gelecekte yollarda olması bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, sürücüsüz otomobil pazarında Apple, Google ve Tesla gibi devlerin kapışması beklenirken Tesla’nın S Modeli’nin sürücüsüz versiyonu’nun Florida’da ölümlü bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.

ABD’nin Ulusal Karayolları Güvenliği Kurumu’nun açıklamasına göre kaza Florida’da gerçekleşti. Kazada 40 yaşındaki Joshua Brown isimli eski bir asker hayatını kaybetti.

 

Tesla Model S

 

New York Times’ın haberine göre; 7 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen kaza için Tesla’dan dün yapılan açıklamada, “Brown hayatını yeniliğe adamış biriydi” ifadeleri kullanıldı.

Kazadan önce çekilen bir videosu ortaya çıkan Brown sürücüsüz otomobili överken sistemin çok sağlıklı olduğunu savunuyor.

 

Musk "insandan daha iyi" demişti

 

Kaza sürücüsüz otomobilin önündeki traktöre çarpması sonucunda gerçekleşti.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk aylar önce sürücüsüz otomobillerle ilgili yaptığı açıklamada, “Muhtemelen araçlar şu an bir sürücüden daha iyi” ifadesini kullanmıştı.

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