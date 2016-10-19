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Bilim / Teknoloji

Sürücüsüz otobüsler yola çıkıyor

Singapur'da testlerden olumlu sonuç alınırsa, kentlerdeki otobüsler yerini, kademeli bir şekilde sürücüsüz otobüslere bırakacak

19 Ekim 2016 18:15

Bilimkurgu filmlerini anımsatan sürücüsüz otobüs projesi için son aşamaya gelindi. Singapur, ilk kendi kendine giden belediye otobüsünün test sürüşünü yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl start verilen proje kapsamında 2 otonom otobüsü test etmeye hazırlanan Singapur, 6 kilometre uzunluğundaki parkurdaki testlerin ardından bu araçları kullanıp kullanmayacağına karar verecek.

Testlerden olumlu sonuç alınırsa kentteki otobüsler kademeli bir şekilde bu modeller ile değiştirilecek.Projenin ne zaman hayata geçeceği ve maliyeti konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Singapur bu projeyi hayata geçirebilmek adın çeşitli kuruluşlarla işbirliğine de gitmiş, bu kapsamda Infocomm Research, A*STAR (Singapur Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı) ve Singapur – MIT işbirliğinden doğan SMART ile güçlerini birleştirmişti.

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