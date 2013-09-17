Sürücüsüz kamyonet 2 kişiye çarptı

Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde sürücüsü içerisinde olmayan park halindeki kamyonet birden hareket etmeye başladı. Sürücü, kamyonetin hareket ettiğini görünce aracı durdurmak için koşmaya başladı. Bu sırada kamyonet, önündeki park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan otomobil kaldırım üzerinde yürüyen Gurbet Gürbüz (30) ve 8 yaşındaki oğlu Eren Gürbüz’e çarptıktan sonra merdiven boşluğuna kadar sürükledi. Daha sonra otomobil, anne ve oğluyla birlikte merdiven boşluğuna düştü. Kazaya sebebiyet veren kamyonet park halindeki başka bir araca daha çarparak durabildi. Yaralanan anne ve oğlu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ancak başından yaralanan annenin durumunun ise olduğu öğrenildi.

'Çocuğunu okula götürüyordu'

Bir görgü tanığı, kadının oğluyla birlikte okula gittiğini belirterek, “İki araçta da sürücü yoktu. Anne ve çocuk okula gidiyordu. Hareket eden kamyonet araca vurdu ve daha sonra sürüklenen otomobille birlikte anne ve oğlu merdiven boşluğuna yuvarlandı. Çocuğun durumu iyiydi ama kadın ağır yaralıydı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazanın ardından yaşanan can pazarı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hareket eden kamyonet, park halindeki bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırımda yürüyen Gurbet Gürbüz ve 8 yaşındaki oğlu Eren Gürbüz’ü merdiven boşluğuna fırlatıyor. Daha sonra otomobil anne ve oğlun bulunduğu boşluğa düşüyor. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası vatandaşlar yardıma koşuyor. Kurtarılan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Merdiven boşluğuna düşen otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan anne ve oğlunun hastanede tedavisi sürüyor.