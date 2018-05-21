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Sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, baraj gölüne girdi

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, Atatürk Baraj gölüne girdi

21 Mayıs 2018 13:36

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, Atatürk Baraj gölüne girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Olay, ilçe kırsalındaki Atatürk Barajı kıyısında meydana geldi. Mehmet Emin Varol, göl kenarına park ettiği 43 NY 989 plakalı otomobilinin el frenini çekmeyi unutup, indi. El freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra ilerleyip, Atatürk Baraj gölüne girdi. Aracının göle düştüğünü gören sürücü, çaresizce bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat bağladıkları otomobili vinçle sudan çıkardı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

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