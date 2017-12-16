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Sürücünün öldüğü annesinin yaralandığı kazada, otomobilin hız kadranı 130'da takılı kaldı

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Deniz Naba yaşamını yitirdi, yanında bulunan annesi 55 yaşındaki Neşe Naba ağır yaralandı

16 Aralık 2017 16:04

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Deniz Naba yaşamını yitirdi, yanında bulunan annesi 55 yaşındaki Neşe Naba ağır yaralandı. Otomobilin hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Kaza saat 09.30 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Dörtdivan ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Deniz Naba yönetimindeki 34 ABT 180 plakalı otomobil, aynı yöne giden 48 yaşındaki Kerim Çukursuz yönetimindeki 01 AEU 62 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen ve tavan kısmı kopan otomobilin sürücüsü Deniz Naba yaşamını yitirirken, annesi Neşe Naba ağır yaralandı. Neşe Naba olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Anne Naba, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Deniz Naba\'nın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Jandarmanın yaptığı incelemede, otomobilin hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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