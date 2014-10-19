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Suruç'un eski belediye başkanı ve oğlu öldürüldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sinan Tekinalp, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

19 Ekim 2014 21:02

1994 yılında CHP'den Suruç Belediye Başkanı seçilen Salih Tekinalp ve oğlu Sinan Tekinalp'a uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucunda hayatlarını kaybettiler.

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa-Suruç otoyol çıkışında saat 16.00'da meydana gelen olayda, Salih Tekinalp ile birlikte Şanlıurfa’dan Suruç’a döndüğü öğrenilen Sinan Tekinalp'e Aligör Mahallesi yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baba-oğul vurulurken, otomobilde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 

Yoldan geçenlerin fark etmesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Salih Tekinalp ile oğlu Sinan Tekinalp’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, bölgede inceleme başlatan güvenlik güçleri saldırıyı gerekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan Dinay aşiretinin de ileri gelenlerinden olan Salih Tekinalp, 4 ay önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

 

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