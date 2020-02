Sürücülere okul önünde öğrenci maketli 'kaza' uyarısı

Ali Can ZERAY/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu önünde öğrencilerin kullandığı yaya geçidine, belediye tarafından, sürücülerin daha dikkatli olması için öğrenci kıyafetleri rengine boyalı 2 maket konuldu. Babaeski Belediye Başkanı CHP\'li Abdullah Hacı, \"Bu heykeller sayesinde burada okul olduğuna, öğrencilerin karşıdan karşıya geçebileceğine dikkat çektik hem de sürücüleri uyarmış olduk\" dedi.

Babaeski Belediyesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu\'nda eğitim gören öğrencilerin kullandığı yaya geçidinde, olası trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak için çalışma başlattı. Yolun her iki tarafına set yapan belediye, yaya geçidi çizgilerini daha belirgin boyadı. Belediye Başkanı Abdullah Hacı, çalışmalar kapsamında, Edirne\'de bir heykeltıraşa demir konstrüksiyondan polyester döküm, 30 kilo ağırlığında, 1.5 metre boyunda, öğrenci kıyafetleri rengine boyalı 4 maket yaptırdı. Maketlerden ikisi, Cumhuriyet İlkokulu önündeki yolun her iki tarafına sürücülerin görebileceği şekilde karşılıklı olarak konuldu.

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ise sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayan projenin Türkiye\'de ilk defa ilçelerinde hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Hacı, \"Ben bunu Avrupa\'da birçok şehirde gördüm. Ve konuştuğum belediye yetkilileri, bunun okul önlerine konulduğunda, sürücülerin dikkatini çektiğinden çok faydalı olduğunu söyledi. Türkiye\'de böyle bir uygulama yok. İlk defa Babaeski Belediyesi\'nde gerçekleşti. Buradaki heykeli gören sürücüler daha dikkatli olacaklar. Zaten ilk bakıldığında gerçek öğrenciymiş sanılıyor\" dedi.

\'SÜRÜCÜLERİ UYARMIŞ OLDUK\'

Öğrenci maketleri sayesinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını belirten Hacı, \"Bu heykeller sayesinde burada okul olduğuna, öğrencilerin karşıdan karşıya geçebileceğine dikkat çektik hem de sürücüleri uyarmış olduk. Okuldaki çocuklarımız bu sayede karşıdan karşıya daha güvenli geçecekler. Öğrenci velilerinden ve sürücülerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu uygulamayı bütün belediyelere öneriyorum. Çok uygun fiyata yaptırdığımız heykellerimizi sayısını artırıp, önümüzdeki günlerde diğer okul önlerine de koyacağız\" diye konuştu.

Okul önünde konulan maketlerden çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci velisi Hatice Eser ise \"En azından araçlar okul olup olmadığını anlıyor. Rampalar araçlar için yeterli olmadı. Bu uygulama sayesinde kazaların önüne geçileceğine inanıyorum. Çocukların da bizim de hoşumuza gitti, güzel uygulama\" dedi. Heykelin bulunduğu okulda öğrenci torununu okul çıkışı almaya gelen Sevim Sezginer de \"Uygulamayı çok güzel bulduk. Bu sayede çocuklarımız daha güvende\" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de maketleri çok sevdiklerini belirterek, sürücülerin yaya geçidinden daha yavaş geçtiklerini söyledi. Maketleri gören sürücüler de hızlarını daha da düşürüp, dikkatli olduklarını ifade etti.



