-SÜRÜCÜLERE ''KIŞ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sürücüleri kış mevsiminde araç kullanırken daha yavaş ve dikkatli olmaları, özellikle gizli buzlanmaya dikkat etmeleri konusunda uyardı. Araçların kış bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Apaydın, eksiklerin bir an önce tamamlanması gerektiğini, kışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor durumda kalabileceğini belirtti. Kar yağışının erken başladığını, kış mevsiminin sert geçeceğini ifade eden Apaydın, ''Araçlarınızı kış şartlarında kullanırken mutlaka yavaş ve dikkatli sürün. Özellikle gizli buzlanmalara karşı tedbirli olun'' uyarısında bulundu. Mevsime uygun araç bakımı yapılması ve kullanılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Apaydın, şöyle devam etti: ''Uzun ve yorucu bir kış bizi bekliyor. Kazaların azalması için araçlarımızı yavaş ve dikkatli kullanalım. Kışın yaşanan kazalara, buzlanma, aracın yolun durumuna göre kullanılmaması ve kışa hazırlanmaması neden olmaktadır. Bunun için araç lastiği, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyeli ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca akülere asit, radyatörlere ise antifriz bir an önce konulmalıdır. Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir.'' Geçen yıl trafik kazalarının sayısında başlayan düşme eğiliminin sevindirici olduğunu bildiren Apaydın, yine son aylarda şehir dışı yollarda ölümlü trafik kazalarının düşme eğilimi gösterdiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Özellikle kış aylarındaki kazaların çoğunun tek taraflı olduğuna işaret eden Apaydın, ''Bu kazalar da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu olur. Köprü üstlerinde, virajlarda aracınızı dikkatli ve yavaş kullanın. En fazla gizli buzlanmanın olduğu yerler buralardır'' ifadelerini kullandı.