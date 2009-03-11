Sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da bir hafta içinde yapılan trafik denetimlerinde 33 bin 157 sürücüye cezai işlem uygulandı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte polisin sorumluluk bölgesinde 2-8 Mart arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 40 bin 546 araç kontrol edildi.



Sürücülerden 10 bin 591'ine yasak park, 87'sine korsan taşımacılık, 7 bin 545'ine kırmızı ışık ihlali, 258'ine alkollü araç kullanmak, 183'üne renkli cam taktırmak, 4 bin 91'ine emniyet şeridi ihlali, 31'ine taşıma sınırı üzerinde yük almak veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemek, 55'ine azami toplam ağırlıkların üzerinde yükleme yaptırmak, 9 bin 886'sına da Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden cezai işlem uygulandı.



Motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarda ise 230 sürücüye ceza kesildi. Bunlardan 64'üne belgesiz, 27'sine yetersiz ehliyet sınıfıyla motosiklet kullanmak, 68'ine motosiklet kullanırken koruma başlığı takmamak, 71'ine de Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden ceza yazıldı.



Aynı tarihlerde taksilere ilişkin denetimlerde de Aksaray Varyant altı, Çarşıkapı Meydan ve Ayasofya Meydanı'nda tramvay yolu ihlali ve duraklama yapan ya da kısa mesafeli yolcu almayan 200 sürücüye cezai işlem uygulandı.



İstanbul'da, aynı tarihlerde 2 ölümlü, 122 yaralamalı ve 611 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

