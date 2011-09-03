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Yaşam

Sürücülere ceviz ezmesi molası BURDUR (A.A)

03 Eylül 2011 20:48

-Sürücülere ceviz ezmesi molası BURDUR (A.A) - 03.09.2011 - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Burdur-Ankara karayolunda seyreden araç sürücülerine ve yolculara ceviz ezmesi ikram ederek sürücüleri uyaran broşürler dağıttı. Bölge Trafik ekiplerinin karayolunda yaptığı çalışmayı, Burdur İl Emniyet Müdürü Celal Aydoğan da izledi. Celal Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük illerin geçiş güzergahında bulunan Burdur'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığına dikkati çekti. Trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ve bölgede şu ana kadar önemli bir kaza yaşanmadığını belirten Aydoğan, ''Saatte bin 400 aracın geçiş yaptığı yollarımızda 5'i il merkezinde olmak üzere toplam 13 trafik kazası meydana geldi ve 24 vatandaşımız kazaları küçük yaralarla atlattı. Bu bizim için sevindirici bir gelişme'' dedi. Celal Aydoğan, kontroller sırasında 17 aracın da trafikten men edildiğini bildirdi. Bölge Trafik ekipleri, Burdur-Ankara karayolunda seyreden araçları durdurarak, sürücüler ve yolculara Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram etti. Polis memurları, sürücülere ayrıca, trafik kurallarına uymaları konusunda broşürler dağıttı.

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