-Sürücülere 9 günlük tatil uyarısı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Trafik kaza istatistiklerine göre, karayollarında en fazla can kaybı 9 günlük bayram tatillerinde yaşanıyor. 9 günlük son üç bayram tatilindeki kazaların bilançosu 399 can kaybı oldu. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tatilin 9 güne çıkması dolayısıyla emniyet yetkilileri, karayollarındaki muhtemel kazaları azaltmak için aldıkları önlemleri açıkladı. Yetkililerin, tatil öncesinde, cep telefonu kullanıcılarına ''Araç kullanırken hız yapmayın, yaşamdan hızla uzaklaşmayın'' mesajı göndermelerine, havadan ve karadan yapılan denetim ve uygulanan cezalara rağmen, istatistikler bayram tatillerinde kazaların ve trafik kazalarındaki ölümlerin azalmadığını ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerine göre, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde bin 527 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 319'u arife günü yaşandı. 693 kişinin yaralandığı arife gününde, 22 kişi de hayatını kaybetti. 2010 yılı trafik kazası istatistiklerine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 334 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi öldü, 777 kişi de yaralandı. Bayramın ikinci gününde meydana gelen 272 kazada 23, üçüncü günündeki 312 kazada da 18 kişi hayatını kaybetti. Bayram tatiliyle birleşen 12 Eylül Pazar gününde ise yaşanan 290 kazada 23 kişi hayatını kaybetti. İstatistiklere göre, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinin bilançosu 97 ölü, 3 bin 455 yaralı oldu. Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğunun hatalı solama ve aşırı hız nedeniyle gerçekleştiğini belirten emniyet yetkilileri, en ağır bilançonun 9 günlük tatillerde yaşandığını kaydetti. Türkiye genelinde son 5 yıldaki Ramazan Bayramı tatillerinde 431, Kurban Bayramı tatillerinde ise 502 olmak üzere toplam 933 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.