Sürücüler yüksek sigorta priminden kaçmak için hangi yola başvuruyor?

Yeni yılla birlikte zamlanan trafik sigortasında, yüksek prim artışından kaçmak için vatandaşlar, araçlarını kaza yapmayan akrabalarının üzerine almaya başladı. Böylece hasarsızlık indiriminden yararlanıp fiyatı indiriyor.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre trafik sigorta bedellerindeki yüksek artış, vatandaşları farklı arayışlara yöneltti. Zorunlu trafik sigorta primleri kazalardan dolayı aşırı yükselen vatandaşlar, araçlarını kaza geçmişi olmayan yakınlarının ya da akrabalarının üzerine yapmaya başladı.

Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, yükselen primler nedeniyle vatandaşlardan gelen tepkileri değerlendirerek “Ücretler serbest piyasada belirleniyor. Primi yüksek bulan vatandaş, başka sigorta şirketini seçebilir. Vatandaş, kendisinden istenen prime baksın, sonra da farklı sigorta şirketlerini araştırsın” dedi.

Hazine yetkilileri, vatandaşların yükselen primlere de çeşitli çözümler geliştirdiğini belirterek “Kişinin kaza geçmişi varsa elbette ki primi yüksek geliyor. Bu nedenle kaza geçmişi olan kişiler, aracını kaza geçmişi olmayan bir yakınının üzerine geçiriyor. Ancak aracını kendisi kullanmaya devam ediyor. Böylece, düşük primle sigorta yaptırmış oluyor” diye konuştu. Yetkililer, Türkiye’de çok yüksek sigortasız araç sorunu olmadığını belirtirken, sigortasız araçların büyük bölümünün traktör ve motosiklet olduğunu ve yine onların da büyük bölümünün kırsalda olduğunu kaydetti.

"Kasko ile birleşme yükü artırır"

Hazine yetkilileri, trafik sigortası ve kaskonun birleştirilmesi ve böylece sigorta maliyetlerinin düşürülmesi önemini de değerlendirerek “Böyle bir birleşme, sürücülerin sigorta yükünü daha fazla artırır. Örnek olarak diyelim ki zorunlu sigorta yükü 3 bin lira, kasko yükü bin lira ise, 4 bin lira ödemek zorunda kalacak. İki sigortanın birleşiminin yükü de yükselecek. Zorunlu sigorta karşıdaki kişinin hasarlarını, kasko ise kendindeki hasarlarını ödemek için. Yani uygulama amaçları farklı” diye konuştu.