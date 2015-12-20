Neredeyse iki katına çıkan trafik sigortası taksicileri isyan ettirdi

Trafik sigortası primlerinin son dönemlerde neredeyse iki katına çıkması taksicileri isyan ettirdi. Kadıköy’de toplanan Taksi Durakları Derneği üyeleri primlerde adaletin sağlanması istemiyle eylem yaptı. Bir Twitter'a kullanıcısı da zamlanan trafik sigortası ile ilgili şu mesajı yazdı: Geçen sene bir aracın 274 TL olan trafik sigortası; bir yıl daha yaşlandığı, hiç kaza yapmadığı halde 476 TL.

Kartal Taksi Durakları Derneği, zorunlu trafik sigortalarına yapılan zamları Kadıköy'de protesto etti. Grup, Kadıköy Hasanpaşa Eski Salı Pazarı önünde toplandı. Eylemciler, taksiler üzerine "Trafik sigortasındaki soyguna dur diyelim" yazılı afişler astı. Basın açıklaması yapan Kartal Taksi Durakları Derneği Başkanı Abdulkadir Ardıç, zorunlu trafik sigorta poliçelerini ödemede zorlandıklarını, sigorta poliçelerinin son zamlarla daha da ödenemez duruma geldiğini belirterek, "Bu durum öyle bir hal almıştır ki hasarsızlık indirimleri hiçe sayılmış, oranlar kat kat artmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a seslendiler

Ardıç, "Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım sizlerin adaletten yana olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bu konuda da adaleti sağlayacağınıza inancımız sonsuzdur. Bir an önce konuyu ele alacağınıza, gerekli yerlere talimat vereceğinize inanıyoruz, güveniyoruz" diye konuştu. Slogan atıp alkış tutan grup, daha sonra dağıldı.

5 binin üzerinde imza toplandı

Öte yandan, Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasında ise, zorunlu trafik sigortasına karşı kısa sürede 5 binin üzerinde imza toplandı.

İmza kampanyasının açıklama metninde şu ifadeler yer alıyor:

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında çok hızlı bir yükselme söz konusu, nereye gidiyor bu fiyatlar? Geliri düşük vatandaş, 10 bin liralık arabasına 2.000 TL'yi geçen miktarlarda sigorta ödemek zorunda bırakılıyor. Eskiden 200 liraya sigorta yaptıran kişiler, 700-800 TL hatta daha fazlasını ödüyor. Acilen bu duruma tüm vatandaşlar olarak dur demeliyiz. Bu şekilde sigorta yaptırmaya gücümüz yetmiyor!