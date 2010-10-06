-SÜRÜCÜLER NASIL OLSA BİLİYOR BURSA (A.A) - 06.10.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğü, şehirlerarası bölünmüş yollarda saatte 110 kilometre olan yasal hız sınırının sürücüler tarafından bilinmesi nedeniyle yol kenarlarına ''Azami hız sınırlama levhaları'' koymayacak. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, otomobillerin hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110 kilometreye çıkarıldı. Minibüs ve otobüslerin hız sınırları ise şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 80 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 90 kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre olarak belirlendi. Değişiklik kapsamında yol kenarlarına saatte 110 kilometre olan yasal hız sınırını belirleyici levhalar konulup konulmayacağına ilişkin sorusu üzerine Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan imzalı açıklamada şunlar kaydedildi: ''Azami hız sınırlaması levhaları (TT-29), yolda geçerli olan yasal hız sınırının, yolun geometrik ve/veya fiziki şartlarından dolayı farklılık gösterdiği yol kesimlerinde kullanılmaktadır. Örneğin, yasal hız sınırının 110 km/saat olduğu şehirlerarası bölünmüş bir yolda keskin virajdan dolayı hız sınırı 70 km/saate düşmüş ise bu noktada azami hız sınırlama levhası kullanılması gerekmektedir. Şehirlerarası bölünmüş yollarda 110 km/saat olan yasal hız sınırının sürücüler tarafından bilinmesi nedeniyle, azami hız sınırlama levhaları ile uyarılma gereği bulunmamaktadır. Hız sınırı 90 km/saat iken de yol ağımızda bu hız sınırını belirten azami hız sınırlama levhaları kullanılmamıştır.''