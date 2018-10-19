Sürücüler 'drone'dan kaçamadı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta drone ile havadan denetim yapan trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne uyarılarak, arka koltuğa geçmesi sağladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Uşak-Gediz Karayolu Beylerhan Köyü Kavşağı\'nda. bugün drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde hatalı sollama, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, makas atma, cep telefonu ile görüşme yaparak kazalara davetiye çıkaran ve emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan drone ile görüntüledi, ardından para cezası kesildi. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne, uyarılarak, aracın arka koltuğa geçmesi sağladı. Ayrıca ekipler, aynı aracın sürücüsüne emniyet kemerini kullandığı için teşekkür etti.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Manisa, Afyon, Denizli ve Gediz ilçesi istikametinde, geliş ve gidiş olmak üzere, 5 Ekim\'den buyana 190 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, trafik kazalarının ülke gündeminden çıkarılması için çaba göstermeye ve bu tür uygulamalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.



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