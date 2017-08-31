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Sürücü kursundaki hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüledi

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA’da, sürücü kursundan 2 kişinin dizüstü bilgisayar ve telefon çalması güvenlik kamerasına takıldı

31 Ağustos 2017 19:54

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA’da, sürücü kursundan 2 kişinin dizüstü bilgisayar ve telefon çalması güvenlik kamerasına takıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Müslüm Yıldız’a ait bir apartmanın zemin katında bulunan sürücü kursuna giren elinde bıçak olan iki hırsız, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve el çantası alarak kayıplara karıştı. Sürücü kursundaki hırsızlık, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah geldiği kursta hırsızlığı fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunup, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, hırsızların kimliğinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı.
İşyerinden dizüstü bilgisayar ile telefon çalındığını belirten İşyeri sahibi Müslüm Yıldız, polisten en kısa sürede hırsızların yakalamalarını istedi.

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