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Sürücü kursu sahibi, iş yerinde intihar etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sürücü kursu sahibi İzzet Y

02 Aralık 2018 17:14

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sürücü kursu sahibi İzzet Y. (35) iş yerinde tüfekle intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerindeki Meydan İş Hanı\'nda meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen sürücü kursu sahibi İzzet Y., işyerinde tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan diğer işyeri çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İzzet Y.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 
İzzet Y.\'nin  cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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