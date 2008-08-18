T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sürücü harflerini isimden önce göstermek

18 Ağustos 2008 03:00

Geçerli olduğu yazılım:
Windows 2000
Windows XP

"Yerel Disk" gibi sürücü isimleri kullanıcı için herhangi bir yardım unsuru teşkil etmiyor. Özellikle de sisteminizde birden çok harici ve dâhili depolama birimi mevcut ise sürücü harfini daha önde göstermek sürücü isminden daha mantıklı bir seçim olacaktır.

Bu isteğiniz gerçekleştirmek için kayıt Defteri'nin derinliklerine doğru bir yol almanız gerekiyor: "HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer" anahtarını açın ve Düzen / Yeni / DWord değeri komutu ile "Show Drive Letters First" adında bir değer yaratın. Şimdi bu değere çift tıklayarak açın ve değerini "4" olarak atayın ve "OK" ile doğrulayın. Eğer "0" değerini verirseniz görünüşte herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Değeri "1" yaparsanız harfleri sürücü isimlerinden önce, değeri "2" yaparsanız sürücü harflerinin hiç görünmemesini sağlayabilirsiniz. İşleminizi bitirdikten sonra bilgisayarınız yeniden başlatın ve değişikliğin etkili olduğunu göreceksiniz. Not: Bu özellik maalesef Vista altında çalışmıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24