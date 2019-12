Sürücü harflerini isimden önce göstermek

Geçerli olduğu yazılım:

Windows 2000

Windows XP



"Yerel Disk" gibi sürücü isimleri kullanıcı için herhangi bir yardım unsuru teşkil etmiyor. Özellikle de sisteminizde birden çok harici ve dâhili depolama birimi mevcut ise sürücü harfini daha önde göstermek sürücü isminden daha mantıklı bir seçim olacaktır.



Bu isteğiniz gerçekleştirmek için kayıt Defteri'nin derinliklerine doğru bir yol almanız gerekiyor: "HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer" anahtarını açın ve Düzen / Yeni / DWord değeri komutu ile "Show Drive Letters First" adında bir değer yaratın. Şimdi bu değere çift tıklayarak açın ve değerini "4" olarak atayın ve "OK" ile doğrulayın. Eğer "0" değerini verirseniz görünüşte herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Değeri "1" yaparsanız harfleri sürücü isimlerinden önce, değeri "2" yaparsanız sürücü harflerinin hiç görünmemesini sağlayabilirsiniz. İşleminizi bitirdikten sonra bilgisayarınız yeniden başlatın ve değişikliğin etkili olduğunu göreceksiniz. Not: Bu özellik maalesef Vista altında çalışmıyor.