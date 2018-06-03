Sürücü direksiyon başında rahatsızlaşınca kaza yaptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki su tahliye kanalına çarpıp, havada takla attı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen aracın sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum\'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu Çiftlikler Mahallesi Büyükçorak mevkisinde meydana geldi. İstanbul\'dan Rize yönüne giden Fevzi Hacıfazlıoğlu (54), yönetimindeki 34 GU 4600 plakalı otomobille ilerlerken direksiyon başında rahatsızlandı. Yoldan çıkan otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki su tahliye kanalına girdi. Ardından önündeki beton zemine çarpan araç, havada takla atarak şarampolde sürüklenerek ters döndü. Çevredekilerin polis ve ambulansa haber vermelerinin ardından kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü Fevzi Hacıfazlıoğlu’nu yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.



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