'Sürücü adaylarının yüzde 60'ı tek seferde aracı geri park edemiyor'

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yılmaz, "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi"nde yapılan değişikliğin ardından tek seferde iki araç arasına park etme, hiç stop ettirmeme gibi şartların getirildiğini ve bu değişikliklerin sürücü adaylarını çok zorladığını belirtti.

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.

Yılmaz, "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi"nde yapılan değişikliğin ardından tek seferde iki araç arasına park etme, hiç stop ettirmeme gibi şartların getirildiğini ve bu değişikliklerin sürücü adaylarını çok zorladığını belirtti.



Türkiye'deki ehliyet sınavlarının dünya standartlarının üzerine çıkarıldığını ancak ölçme değerlendirmede bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Türkiye'de eskiden yazılı sınavlar çok zordu, direksiyon sınavı çok kolaydı. Direksiyon sınavında başarı yüzde 95, yazılı sınavda yüzde 40'lar civarındaydı. Dünya ülkelerinde ise yazılı sınavlarda başarı oranı yüzde 70-80, direksiyon sınavındaki başarı oranları yüzde 40-50'ler arasında. Dolayısıyla Türkiye'deki başarı oranları da bu seviyelere gelmiş durumda. Gerçekten bilenlerin geçtiği sınav yapılıyor. Bundan yana sıkıntımız yok. Direksiyon sınavı esnasında ölçme kriterlerinde bazı değişikliklerin yapılması sürücü adaylarını rahatlatacaktır. İki araç arasına tek hamlede park zorunluluğunda sürücülere bir hata yapma hakkı verilsin çünkü bu ölümcül kazalara neden olabilecek asli kusur değil. Yine aynı şekilde rampada kalkışlarda da sürücü aracı stop ettirdiğinde kalıyor. Bunda da bir hak daha verilmesi faydalı olur. Ayrıca rampada kalkışlarda el freni kullanılmasına müsaade edilmiyor bunun da serbest olması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer ülkelerde bu konularda bir seferde bırakmıyorlar."



En usta şoförlerin bile tek seferde iki araç arasına park yapamadığını, birçok sürücünün rampada durduğunda aracını stop ettirebildiği ve el freni kullanarak kalkış yaptığına dikkati çeken Yılmaz, yeni araç kullanmaya başlayanların bu manevraları tek seferde yapamamalarının normal olduğunu vurguladı.

Strese neden oluyor

Sürücü adaylarının hata yapma şansları bulunmadığı için strese girdiklerini anlatan Yılmaz, "Heyecanlanan ve 'yapamazsam kalırım' korkusu yaşayan sürücüler, normalde yaptıkları hareketleri bile yapamayabiliyor. Eğer adaylara birer hak daha verilirse 'bunda yapamazsam diğerinde yaparım' düşüncesiyle hareket edecekleri için daha rahat olacaklar ve belki de büyük çoğunluğu ilk haklarında yapacak" dedi.



Yılmaz, direksiyon sınavlarında sürücü adaylarının gereksiz bir gerginlik yaşadığını dile getirerek, "Ehliyet sınavında ilk seferde başarısız olan sürücü adaylarının yaklaşık yüzde 60'ı geri yanaşarak iki araç arasına tek seferde aracını park edemediği, yüzde 20'si rampada aracı stop ettirdiği, yüzde 20'si de hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer kusurlardan dolayı kalıyor. Aslında bu oranların tam tersi olması gerekiyor. Hatalı sollama can kaybına neden olabilir ama iki araç arasına tek seferde araç park edememek can kaybına neden olmaz" diye konuştu.

Diğer hatalar gözden kaçıyor

Adayların, yayalara, ışıklara, şerit izleme, sollama kurallarına, tehlikelere karşı reflekslerinin yerinde olup olmadığı gibi konular büyük önem taşımasına rağmen komisyon üyelerinin bunlara daha az dikkat ettiğini gözlemlediklerini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu kuralların ihlali durumunda can kayıpları yaşanabiliyor. Sınavlarda, trafikte can ve mal güvenliğine direkt etki edecek konulara yoğunlaşılmasını istiyoruz. Yoksa ilk seferde park etse ne olur etmese ne olur, sonuçta 3-5 dakikası gider. Park yerinde ölümcül kaza olmaz. Rampada stop ettirse ne olacak tekrar dener kalkış yapar. Rampada stop ettirmek ölümcül kazaya neden olmaz."

'Normal eğitimleri bıraktık geri pas çalışıyoruz'



İleri sürüş eğitmeni Melih Öğüt de sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı konunun geri park yapmak olduğunu belirtti.



Sınavda bu konuda tek hak verildiği için sürücü adaylarının strese girdiğini ve paniklediğini dile getiren Öğüt, "10 yıllık sürücülere bile 'tek hakkınız var' deseniz onların da büyük çoğunluğu yapamayacaktır. Adaylar, hiçbir hayati tehlikesi olmayan geri parkı yapamadığı için başarısız sayılarak direksiyon sınavından kalıyor. Geri park şartı geldikten sonra normal trafik eğitimini bıraktık adaylarla geri park çalışıyoruz" dedi.