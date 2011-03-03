Sürücü adayları ''gece direksiyon eğitimine' alınacak

T24- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü kursları ile ilgili bir dizi yeni karar aldı. Artık sürücü adayları zorunlu olarak ''gece direksiyon eğitimine'' alınacak, direksiyon sınavlarında yığılmaların önlenmesi için randevu usulüne geçilecek. Direksiyon sınavı sırasında sürücü adayının yanına sürücü kursu öğreticisinin yerine sınavı yapanlar oturacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, 2002 tarihli ''Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları''nda değişiklik yaptı.

Buna göre, C, D ve E sınıfı sertifika alacak kursiyerlere 4 saat, diğer kursiyerlere 2 saat direksiyon eğitim alanında veya akan trafikte gece araç kullanma zorunluluğu getirildi.

Sürücü kursları, bir dönemde C, D ve E sınıfı için araç başına en fazla 9 kursiyer, diğer sertifika sınıfları için araç başına en fazla 15 kursiyer kaydı yapabilecek.

Direksiyon sınavlarında yığılmaların önüne geçilmesi için randevu usulüne geçilecek. Bir ilçede bir günde direksiyon eğitimi sınavı yapılacak kursiyer sayısı bin kişi olacak. Ancak ilçede bu sınava girecek kursiyer sayısı 4 bini aşıyorsa bu sayı bin 500'e çıkabilecek. Böylece bir günde 4-5 bin kişinin sınava girmesi engellenecek. Adaylara, direksiyon eğitimi sınavının yapıldığı gün ve saat önceden bildirilecek. Sınav 15 dakika sürecek. Eski uygulamada adaylardan sabah saat 08.30'da sınav yerlerine gelmeleri isteniyor, adaylar sıra kendilerine gelinceye kadar saatlerce beklemek zorunda kalıyordu.

Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin sınav sırasında araçta oturacakları yerler de yeniden düzenlendi. Direksiyon sınavı sırasında kursun öğreticisi artık sürücü adayın yanında, ön koltukta oturamayacak. Sınavı yapan öğretmenlerden biri aracın ön koltuğunda, diğeri arka koltukta olacak. Sürücü kursu öğreticisi de aracın arkasında oturacak. Adayın yanında sınavı yapan iki öğretmenden biri oturacak.

Sınav esnasında başarısız olan öğrencinin sınavına, sınav süresi dikkate alınmaksızın son verilecek. Sınav aracı olarak kullanılacak otobüsün en az 24 yolcu taşıma kapasitesi olması şartı getirildi. Ayrıca, Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama ve Değerlendirme Kurulunda görev alacakların en az 3 yıllık sürücü belgesi olması zorunlu olacak.

A1, A2 ve B sınıfı direksiyon eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtlar 10 yaşından büyük olamayacak. Kurslarda kullanılmakta olan direksiyon eğitim araçlarından 10 ayını dolduranların değiştirilmesi için 31 Aralık 2011'e kadar süre tanındı.

Direksiyon eğitim alanlarının, kurumların bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içerisinde bulunması şartına İstanbul da dahil edildi.

Özürlü bireylerin almış olduğu H sınıfı sertifika eğitimi, ''motosiklet'' ve ''otomobil'' olarak ikiye ayrıldı.



''Hak eden alacak''



MEB yetkilileri bu düzenlemenin, sürücü kurslarıyla ilgili sorunları gidermek amacıyla yapıldığını belirtti. Sürücü kurslarının hem gündüz hem gece hem de hafta sonu kursiyer kaydettiklerini, kontenjanlarının iki-üç katı kursiyere yer verdiklerini, bu nedenle sürücü adaylarının gereken direksiyon eğitimini alamadığını anlatan yetkililer, ''adayların araba kullanmayı öğrenemeden ehliyet aldıklarına'' işaret etti.

Direksiyon sınavı sırasında sürücü adayının yanına oturan sürücü kursu öğreticisinin, adayın hata yaptığı yerde kendisinin debriyaj ve frene bastığını kaydeden yetkililer, bu nedenle sınav sırasında oturma düzeninin değiştirildiğini belirtti.

Direksiyon sınavının yapılacağı gün yığılmalarının önüne geçmesinin amaçlandığını ifade eden yetkililer, özellikle büyük ilçelerde 6-7 bin kişinin birden aynı gün sınava girdiğini hem adayların sıkıntılarla karşılaştığını hem de sınav için gereken zamanın ayrılmadığını belirterek, bu nedenle randevu usulüne geçildiğini ve sınavın gerekirse 4-5 güne yayılacağını dile getirdi.

Yetkililer, ''İnsanlar araba kullanmayı öğrenemeden ehliyet alıyordu. Bundan sonra böyle olmayacak. Bundan sonra sınavların daha düzgün olacağını düşünüyoruz. Randevu usulüne geçilecek. Adaylara gelecekleri gün ve saat bildirilecek ve direksiyon sınavı kesinlikle 15 dakika sürecek, daha az olmayacak. Ayrıca ehliyet alan insanların arabayı gece de kullanacağı göz önünde bulundurulduğunda, gece direksiyon eğitimi de verilmesi gerekiyor'' diye konuştu