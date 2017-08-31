Suruç’ta otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Oysal yönetimindeki 33 DHG 11 plakalı otomobil, Suruç Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Oysal ile otomobilde bulunan adları öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.