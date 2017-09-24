Suruç'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi\'nde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4\'ü Suriyeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aligör Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Yıldız\'ın kullandığı 63 MU 076 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mehmet Durmaz yönetimindeki 63 ZT 476 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün sürücüsü Yıldız ile araçtaki Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Suruç ve Şanlıurfa\'daki hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

