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Suruç'ta kaza: 1 ölü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere çarpıp, devrilen sebze yüklü kamyonun şoförü Osman Büyük (40) yaşamını yitirdi

13 Ocak 2018 22:21

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere çarpıp, devrilen sebze yüklü kamyonun şoförü Osman Büyük (40) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 38’inci kilometresindeki Suruç ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin\'den yüklediği sebzeleri Şanlıurfa’ya getiren Osman Büyük yönetimindeki 29 DE 958 plakalı kamyon, bir süre önce kaza yapıp, yol kenarında duran otomobillere çarpıp, devrildi. Kazada, kamyon şoförü Büyük, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Osman Büyük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Büyük’ün cesedi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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