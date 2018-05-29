Suruç'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Alan öldü, Hanım Alan yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Suruç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’ten Şanlıurfa yönüne giden İsmail Ceylan’ın kullandığı 06 YA 6774 plakalı otomobil ile Yılmaz Alan yönetimindeki 50 DF 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Yılmaz Alan ile yanındaki Hanım Alan yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz Alan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.