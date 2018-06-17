Suruç'ta babasını ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında çıkan kavgada babasını ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilir edilmez gözaltına alındı. Şenyaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Şanıurfa'nın Suruç İlçesinde, AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, baba Esvet, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Fadıl Şenyaşar da olay sırasında yaralanmış ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şenyaşar taburcu edilir edilmez hastanede gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya götürülen Fadıl Şenyaşar adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Şenyaşar tutuklandı.