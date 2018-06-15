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Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı (6)

ADALET BAKANI: SURUÇ’TAKİ SALDIRI BAŞSAVCILIKÇA TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMAKTADIR Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği 8

15 Haziran 2018 01:24

ADALET BAKANI: SURUÇ’TAKİ SALDIRI BAŞSAVCILIKÇA TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMAKTADIR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, \"Suruç’taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylemi ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir\" dedi.

 

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