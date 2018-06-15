Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı (5)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL: SABOTAJ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilere yönelik saldırıyı değerlendirdi. Mahir Ünal, saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, saldırının önceden hazırlandığını söyledi. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi:

\"Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum.\"

\'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİTLERİ, SALDIRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI, KALMAYACAKTIR\'

Saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ünal, terör örgütünün seçimlerde korku iklimi oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

\"Demokratik siyasetin Türkiye\'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve \'Burası bizim, PKK\'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?\' diye tehdit edildiğini ve \'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24\'ünde seçimler var ve bu PKK\'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır.\"

\'KANDİL DE BAŞLARINA GEÇİRİLECEK\'

Mahir Ünal, yakın gelecekte Kandil\'in de terör örgütünün başına geçirileceğini belirterek, \"Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil\'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil\'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin\'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir\" diye konuştu.

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA)