Suruç'ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı davasında 4'üncü duruşma başladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, 3 yıl önce Suriye\'nin Kobani kentine gitmek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 33 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ\'ın \'canlı bomba\' saldırısıyla ilgili 1\'i tutuklu 2\'si firari sanığın 140\'er kez müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı PKK/YPG denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç\'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ\'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Gar saldırısından dolayı tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye\'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 104\'er kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıda yaralı kurtulan ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan\'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Ankara\'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ\'lı Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi. İddianamede, saldırının failleri olarak canlı bomba Abdurrahman Alagöz, 10 Ekim Ankara Gar\'ındaki saldırıyı organize ettikleri, ancak Gaziantep’teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlattıkları öne sürülen Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun, 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin, firari olduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali gösterildi. Bu yüzden davada yargılanan tek sanık Yakup Şahin oldu. T Tipi Cezaevi Kampüsü salonunda başlayan duruşmada mağdurların avukatları tanık ve ölenlerin yakınlarının ifadeleri alındı.

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