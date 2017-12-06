Suruç'ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili 2 polis hakkında dava açıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili 2 polis hakkında \'Görevi kötüye kullanma ve ihmal\' suçlamasıyla dava açıldı.

Terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani\'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç\'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi\'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ\'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında biri tutuklu 2\'si Suriye\'de 3 kişi hakkında 104\'er kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saldırı ardından savcılık, dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu olan 2 polis hakkında da dava açtı. \'Görevi kötüye kullanma ve ihmal\' suçlamasıyla savcılığın İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği\'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Oğuz Davarcı ile Ali Koçak hakkında hazırladığı iddianame, Suruç Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi. 13 Kasım\'da görülen ilk duruşmada mahkeme 2 polis hakkında adreslere tebligat yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi. Canlı bomba saldırısı sonrası görevi ihmal suçlamasıyla yargılanan dönemin Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal’a Suruç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 bin 500 lira para cezası verilmiş ve 12 taksitte ödemesi kararlaştırılmıştı.