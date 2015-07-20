'Suruç'la eş zamanlı olarak Kobanê'de de patlama'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi önünde gerçekleşen bombalı saldırı ile aynı sıralarda Kobanê'de de patlama meydana geldiği iddia edildi. Suruç İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan, Kobanê'de de bir intihar saldırısı yaşandığını söyledi.

İşte Suruç İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan'ın açıklamaları:

"Bu sabaha karşı 400'e yakın kişi Kobanê'ye geçmek için geldiler. 19 cenaze elimizde şu an. 50'ye yakın yaralı hastanede. Cenazeler tanınmayacak halde. Bu eylemi tüm Türkiye duysun. IŞİD gerçekleşti diye düşünüyoruz. İntihar eylemidir. Bu tür şeylerin olabileceğini duyumunu almıştık, tehditler savuruluyordu. Kobanê'de şehir merkezinde intihar eylemi gerçekleştirildi. Suruç'ta kimsenin can güvenliği yok."