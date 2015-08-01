"Suruç patlamasının gerçekleştiği 20 Temmuz haftası 'Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası' olsun"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Suruç’taki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler ve ardından yaşanan terör olaylarında yaşamını yitiren, yaralanan vatandaşları unutmamak ayrıca terörü lanetlemek için her yılın 20 Temmuz’u kapsayan haftasının “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası” olarak belirlenmesi için Kanun Teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde “Ülke toprakları yüzyıllardır barış ve kardeşlikle harmanlanmış, bir arada sevgiyle ve hoşgörüyle yaşayan insanların topraklarıdır. Türkü’yle, Kürt’üyle; Alevi’si ve Sünni’siyle bu topraklar yüzyıllardır barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur” denildi.

Kanun teklifi şöyle:

Barış; insanların birbirine zarar vermeden, savaşmadan, kan dökmeden veya şiddet uygulamadan yaşamasıdır. Barışın egemen olduğu toplumlarda korku yoktur. İnsanlar korku içinde yaşamadıkları için daha huzurlu, mutlu ve üretken olurlar. Barışın önemi en çok savaş zamanlarında anlaşılır.

Toplumsal barış ve uzlaşma iyi yaşamanın şartıdır. Mustafa Kemal Atatürk barışın insan ve toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu belirtmek için “Yurtta barış dünyada barış” demiştir. Demokrasi, özgürlük, dayanışma, paylaşma, birlik içinde olma barışın sağlanması açısından son derece önemlidir.

Türkiye 20 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla derinden sarsılmıştır. Ülkemizin farklı 19 ilinden Suruç’a giden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi yaklaşık 300 genç basın açıklaması yaparken bir canlı bombanın hedefi olmuş ve meydana gelen yüksek çaplı patlamada 32 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 100’ün üzerinde de yurttaşımız yaralanmıştır.

Aynı hafta içerisinde artan terör olaylarında asker, polis ve güvenlik görevlilerimiz şehit edilmiş, çok sayıda yurttaşımızda yine bu olaylar nedeniyle yaralanmıştır.

AKP hükümetinin uygulamış olduğu yanlış iç ve dış politikalar barış kavramına büyük zararlar vermiştir. Özellikle dış politikada uygulanan yanlış politikalar birçok örgütün güçlenmesine ve palazlanmasına neden olmuştur. Muhalefet partilerinin özellikle İŞİD ve benzeri örgütlere yönelik uyarıları AKP hükümeti tarafından dikkate alınmamış, aksine bu örgütlere yardım edildiği iddiaları ve buna ilişkin görüntüler günlerce yazılı ve görsel medyanın gündemi olmuştur.

“Çözüm Süreci” adı altında yapılan görüşmeler konusunda muhalefet partilerine bilgi verilmeyip, yapılan görüşmeler gizli kapaklı devam ettirilmiştir.

Gelinen nokta; AKP hükümetinin asıl amacının kendi varlığını korumak ve “ne olursa olsun mutlaka iktidarda kalma” iç güdüsüyle hareket ettiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkede yaşanan dingin havanın bozulması “her ne hikmetse” AKP

Hükümetinin tek başına iktidarının sonlandığı 7 Haziran seçimlerinin sonrasına denk gelmiştir. 7 Haziran sonrası artan terör olayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hükümeti kurma görevi vermesiyle birlikte yine “her ne hikmetse” daha fazla tırmanmıştır.

Bulunduğumuz coğrafyada barış, kardeşlik ve sağduyuyla birlikte yaşamaktan başka şansımız yoktur. Ülke toprakları yüzyıllardır barış ve kardeşlikle harmanlanmış, bir arada sevgiyle ve hoşgörüyle yaşayan insanların topraklarıdır. Türkü’yle, Kürt’üyle; Alevi’si ve Sünni’siyle bu topraklar yüzyıllardır barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bu ülkenin insanları yüzyıllardır birbirinden kız alıp - kız vermiş, bir arada büyük komşuluk bağları ve yardımlaşma ile yaşamaktadırlar. Hiç bir siyasi irade ve siyasi hırs bir arada kardeşçe yaşayan insanların üstünde değildir ve asla olamaz. Siyasi hırslar barış ve kardeşliğin en büyük düşmanıdır.

Kanun teklifimiz ile toplumsal birlik ve bütünlüğümüze büyük zarar veren Suruç’taki patlama sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve yine aynı hafta içinde artan terör olayları sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlilerimiz ile yaralanan yurttaşlarımızı unutmamak ve terörü lanetlemek için her yıl 20 Temmuz’u kapsayan haftanın “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası” olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Diğer siyasi partilerinde teklifimize yasalaşma konusunda destek olmaları “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik” için elzemdir.

Barış, sağduyu ve kardeşlik haftası hakkında kanun teklifi

MADDE 1- Her yılın 20 Temmuz gününü kapsayan haftası “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası” olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.