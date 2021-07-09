Suruç katliamının yıl dönümü öncesi Ankara’ya yürümek isteyen gruba polis müdahalesi: 5 gözaltı

Suruç katliamının yıl dönümü öncesi, yaşamını yitirenlerin İstanbul Kadıköy’de yola çıktıkları noktadan Ankara’ya temsili yürüyüş gerçekleştirmek isteyenlere polis müdahalede bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Suruç Aileleri İnsiyatifi, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in canlı bombalı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 kişi için “Suruç için Adalet, Herkes İçin Adalet” kampanyası çağrısıyla Kadıköy Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Kayıp yakınlarının ve yaralıların da katıldığı açıklamaya Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) da destek verdi.

"Suruç için adalet herkes için adalet demektir"

Patlamada yaşamını yitiren Hatice Ezgi Sadet’in (20) ablası Özgen Sadet açıklamada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Suruç’ta yüzlerce düş yolcuları haince bir katliamla yok edilmek istendi. Ancak bizler 33'lerin aileleri olarak onların katledilmek istenen güçlerini yaşatma sözü verdik. Yaşadığımız bu katliamın aydınlatılması için de söz verdik. Biz biliyoruz ki peşi sıra gelen katliamlar aydınlatılsaydı, Suruç yaşanmayacaktı. İşte bu yüzden Suruç için adalet herkes için adalet demektir. Biz adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki bir katliam aydınlatılırsa, bir diğer katliam da aydınlatılacaktır.”

"Biliyoruz ki bu topraklara barış ve özgürlük katliamların aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması ile gelecektir"

Okunan basın açıklamasında ise, “Suruç katliamının 6. yılında Suruç aileleri, yaralıları, tanıkları ve SGDF ile birlikte Ankara’ya temsili bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. 6 yıldır adalet arayan mücadelemizde, sesimizi, çığlığımızı 10 Ekim Ankara katliamının sesi ile buluşturacak bir kez daha ‘Suruç için adalet herkes için adalet’ diyeceğiz. Biliyoruz ki bu topraklara barış ve özgürlük katliamların aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması ile gelecektir. Suruç başta olmak üzere katliamların aydınlatılması ise mahkeme salonlarında değil adalet mücadelesinin sokakta büyütülmesi ile gerçekleşecektir. Bu yüzden bugün bizimle olan farklı kentlerde, sokakta, mahkeme salonlarında, adliye önlerinde adalet mücadelesini büyüten herkesten güç aldığımızı ve onlara güç kattığımızı bilerek yola çıkıyoruz” denildi.

Polis, Ankara’ya temsili bir yürüyüş gerçekleştirmek isteyen grubun otobüslere yürümesine izin vermedi. Grubu çembere alan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.