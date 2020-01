Suruç katliamının sembol fotoğrafındaki doktor Çağla Seven, 1 yıl sonra görevine başladı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki patlamada ağır yaralanan ve yanında yatan Gökçe Çetin’le el ele tutuşmuş fotoğrafı sembol olan Dr. Çağla Seven, geçen salı günü beyaz önlüğünü giyerek 1 yıl sonra göreve başladı.

Son TUS sınavında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı uzmanlığını kazanan Seven’in sevinci patlamayla yarım kaldı. Vücudundan 100’ün üzerinde bilye çıkarılan, üst üste sayısız ameliyat geçiren Seven, bir yandan fizik tedavisi görürken bir yandan da psikolojik destek alıyor.

"Her patlamada geri sarıyorum"

Habertürk'ten Ümran Avcı'ya konuşan Seven, "patlama sonrası hem ruhi hem de bedensel yaraların izlerinin kaldığını" belirterek, şunları söyledi:

“20 Temmuz’da tam bir yıl olacak. Her patlama sonrası kötüleşiyorum. Yeniden geri sarıyorum ve desteğe ihtiyacım oluyor. Fizik tedavim sürürken bir yandan da psikolojik destek alıyorum. Türk Psikologlar Derneği, toplumun büyük kısmını oluşturan her patlama sonrası ya da toplumun büyük kısmını etkileyen travma sonrası bir çalışma ağı oluşturuyor. Oradan destek alıyorum. İlaç tedavisi de sürüyor. Ancak yaşanan patlamalar sonrası tedaviye devam isteksizliği baş gösteriyor. Mesela fizik tedaviye gitmek istemiyorum. Sosyal ortamlardan kaçınıyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Vezneciler’deki patlama sonrası bir hafta psikiyatri servisinde yatarak tedavi gördüm. Çıkınca da havalimanı patlaması oldu. Yeniden kötüleştim.”

"Koşmak istiyorum"

Bacaklarındaki hasarın kalıcı olabileceğinin altını çizen Seven, özellikle sağda olmak üzere 2 bacağında da sıkıntı yaşadığını söyledi. “Kompartman Sendromu” denilen sıkışma sendromunun bu sıkıntıları yaşattığına dikkat çeken Çağla Seven, patlama sonrası fiziksel sağlığıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Sıkışma ve ödem sonucu beslenemediği için kasların bir kısmı öldü ve alındı. Alt bacağımın ön ve yan kaslarının büyük bir kısmı yok. Devamlı ortez kullanmam gerekiyor. Kas alındıktan sonra düşük ayak oluştu. Ortez, düşük ayak olmaması için devamlı ayağımı 90 derecede sabitleyen bir aparat. Sağ dirseğim ve karnımdan da yaralanmıştım. Onlar büyük oranda halledildi. Şu anda önümde birkaç ameliyat daha var. O ameliyatların yapılması için bazı şeylerin geri dönmesi gerekiyor. Yani bacaktaki hasar kalıcı da olabilir. Şu an koltuk değneklerini kullanıyorum. Yürümeyi çok seven biriydim. Yeniden yürüyüp koşmak istiyorum.”

Hastanede çiçekler ve alkışlarla karşılandığını anlatan Seven; “Çocuklarla uğraşmak yaşam için biraz daha ümitlendirecek. Onlarla olmanın bana daha iyi geleceğini düşünüyorum. Umarım iyi de olur” dedi. Suruç’un yıldönümüne günler kaldığını da hatırlatan Dr. Çağla Seven, “Hâlâ dava dosyasında gizlilik kararı var ve bunun kaldırılmasıyla ilgili taleplerimiz sürüyor. Şu an davaya müdahil olamıyoruz. Ne aşamada onu da bilmiyoruz. Bu katliamı kimler gerçekleştirdi bilmiyoruz” dedi.