Suruç katliamının 3. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'deki Kobani'ye yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada düzenlenen intihar saldırısının 3. yılında, saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anıldı.

Ancak Suruç Aileleri İnisiyatifi anma etkinlikleri için Suruç'a girişlerine izin verilmediğini duyudu. Suruş Aileleri adlı hesap sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Aralarında vekillerin, parti temsilcilerinin olduğu heyeti Suruç’a almıyorlar. Girişimiz 3. kez engellendi. Bizim anma yapmamızı engelleyenler katliamı engelleselerdi şuan 33 Düş Yolcusu aramızda olurdu" açıklamasında bulundu.

24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Veli Saçılık ise Suruç'a girmelerine izin verilmediğini belirtti.

Ardından ailelerin saldırının düzenlendiği alana girebildikleri bilgisi aktarıldı.

Suruç'ta ne olmuştu?

20 Temmuz 2015'te SGDF'nin çağrısıyla bir araya gelen 300 genç, Suriye'nin Kobani kasabasına oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanmışlardı.

Amara Kültür Merkezi'nde yapılan basın açıklaması sırasında IŞİD üyesi Abdurrahman Alagöz'ün düzenlediği intihar saldırısında 33 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırganın IŞİD bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

15 kişiyle başlayan soruşturma IŞİD üyesi 3 kişi ile devam etmişti.

Saldırıya ilişkin dava Şanlıurfa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davanın tek tutuklu sanığı, Ankara Garı Saldırısı davasından da tutuklu bulunan Yakup Şahin.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıdan 18 ay sonra hazırlanan iddianamede 3 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.