Suruç katliamının 1. yılında 33 'düş yolcusu' anılacak

Suruç katliamının 1. yıl dönümünde katliamda hayatını kaybeden 33 kişi bugün birçok kentte anılacak. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Suruç katliamının 1. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. SGDF, yarın yapılacak 33 düş yolcusunu anma etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin katledilişinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatan SGDF, “Onlar Kobanê’nin hawar çığlığına yanıt olmak için yollara düştüler. Gezi’nin çocukları, Kobanê’ye gidiyor diyerek umudu sırt çantlarına koydular.” dedi.

Gençlik örgütleri de Suruç katliamının 1. yıl dönümünde adalet isteyen herkesi meydanlara çağırdı. Twitter’da ise katliamın 1. yıl dönümünde birçok kişi #20TemmuzSuruç başlığı altında toplandı.

33 düş yolcusu anılacak

Bugün, katliamın yıl dönümünde, katliam saati olan 11.50’de Amara Kültür Merkezi’nde olunacak. Eş zamanlı olarak ise hayatını kaybedenler mezarları başında anılacak. Ayrıca, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Eskişehir’de basın açıklamaları yapılacak.

İstanbul

İstanbul’da katliamın gerçekleştirildiği saatte mezar anmaları, akşam ise kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Suruç'ta ölenlerden Büşra Mete’nin Pendik’te bulunan Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda, Ece Dinç’in Kadıköy Karacaahmet Mezarlığı’nda, Polen Ünlü ve Hatice Ezgi Sadet’in Ümraniye Çırçır Mezarlığı’nda; Bahar Nazegül Boyraz’ın Küçükyalı Mezarlığı’nda; Duygu Tuna, İsmet Şeker ve Cemil Yıldız’ın Gazi Mezarlığı’nda; Vatan Budak’ın Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığı’ndaki mezarları başında saat 11:50’de anmalar düzenlenecek.

Suruç şehitlerinin aileleri ve arkadaşları, yarın saat 19:00’da Kadıköy İskele Meydanındaki Haldun Tanel Tiyatro Salonu önünde de kitlesel basın açıklaması gerçekleştirecek.

İstanbul’da ayrıca 24 Temmuz saat 14:00’te Gazi Cemevi önünde toplanılarak Gazi Mezarlığı’nda bulunan Suruç şehitliğine yürünecek, anma yapılacak.

SGDF’nin askeri darbe girişimi nedeniyle 16 Temmuz’da ertelediği anma etkinliği de, 30 Temmuz günü Saat 17:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Diyarbakır

Veysel Özdemir ve Nazlı Akyürek’in mezarları başında saat 11:50’de anma düzenlenecek. Saat 13.00’te Veysel Özdemir için yemek verilecek.

Samsun

Mert Cömert’in Bafra’da bulunan mezarı başında saat 11:50’de anma düzenlenecek, akşam saatlerinde ise ESP Samsun Temsilciliği binasında anma etkinliği yapılacak.

Bursa

Ferdane ve Nartan Kılıç için saat 18:30’da Hamitler Mezarlığı’nda anma gerçekleştirilecek.

Hayatını kaybedenler için 23 Temmuz Cumartesi günü 16:00 ile 20:00 saatleri arasında Konak Kültür Evinde Nartan Kılıç fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak, ardından anma etkinliği düzenlenecek.

Eskişehir

Eskişehir’de saat 18:30’da Cemevi yanında bulunan Gezi Şehitlerinin Fidanlığı’nda anılacak, 33 Suruç şehidi anısına fidan dikilecek, basın açıklaması yapılacak.

Ankara

ESP ve SGDF üyeleri, Yunus Emre Şen’in anısına Tuzluçayır’da açılan Yunus Emre Şen Gençlik Kültür Merkezi önünde saat 19:00’da toplanarak, Feyzulah Çınar Parkı’na yürüyüş düzenleyecek, anma gerçekleştirecek.

Mersin

Emek ve Demokrasi Platformu, hayatını kaybedenleri anmak için yarın saat 18:00’de Özgür Çocuk Parkı’nda anma düzenleyecek.

Adana

ESP ve SGDF üyeleri, anma töreni için saat 17:30’da İnönü Parkında anma gerçekleştirecek.