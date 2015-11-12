Suruç katliamında hayatını kaybeden Ece Dinç adına burs verilecek

Ece Dinç, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobani’ye gitmek üzereyken canlı bomba saldırısı sonucu hayatını kaybeden 32 kişi arasındaydı. Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD), sosyal sorumluluk projelerinde yer alan kız öğrencilerine “Ece Dinç Bursu” verecek

Radikal’den Aysel Kılıç’ın haberine göre, Kadıköy Maarifliler, Ece Dinç’i unutmadı. Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD), sosyal sorumluluk projelerinde yer alan kız öğrencilerine “Ece Dinç Bursu” verecek. Burs fonu, hem dernek üyelerinin hem de Ece’nin ailesinin katkılarıyla oluşturulacak.

Dernek Başkanı Fehmi Hasanoğlu, “Ece’nin değerli annesi Yasemin Hanım ve değerli babası Hamza Bey’i ziyaret ederek, Ece’nin anısını yaşatmak için bir burs fonu oluşturmaya karar verdik” dedi.

“Ece, melek gibi bir insandı”

Hasanoğlu, Ece Dinç’i şu sözlerle anlattı:“Ece, çalışkanlığı ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken bir kardeşimizdi. Pek çok kez gönüllü olarak faaliyetlerimizde, etkinliklerimizde yer alan Ece’yi, beraber çalışma fırsatı bulan maarifliler olarak çok seviyorduk. Derneğimizin neredeyse bütün etkinliklerinde görev aldı. Ece, yüreğinin derinliklerinden geldiği besbelli olan gülümsemesiyle karşısındaki herkese pozitif enerji veriyordu. Ruhunun güzelliği simasına yansıyan Ece, melek gibi bir insandı. Gönlü bu kadar zengin olan kardeşimizin kaybı bütün camiamızı, bizleri derinden üzdü.”

Dernek, Hasret Gültekin’i de unutmadı

Anısını yaşatmak için adına burs verilen isimlerden biri de, 1993 yılında Madımak Katliamında hayatını kaybeden sanatçı Hasret Gültekin. Neve Şalom Sinegog saldırısında yaşamını yitiren Ahmet Özdoğan da adına burs verilen isimler arasında.

Fehmi Hasanoğlu,”Daha önce kaybettiğimiz ve adına burs düzenlenen başka Maarifliler de bulunuyor. ‘KALbimizdekiler’ başlığı altında burs verdiğimiz maarifler; 1979 mezunu Cengiz Pak, ‘80 mezunu Levent Yılmazsönmez, ’85 mezunları Beni Haser, İbrahim Duman ve Tülin Balçık, Madımak’ta yitirdiğimiz ’89 mezunu Hasret Gültekin, ’90 mezunu Hande Verişoğlu ve 2014 mezunu Ece Dinç’tir.

Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı saldırı sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden 1987 mezunu Ahmet Özdoğan adına ailesinin genç öğrencilere her yıl yaptığı katkıyı da unutamayız” dedi.

“Okulumuz, ülkemizin mozaiği”

Dernek Başkanı Fehmi Hasanoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin Türkiye’nin mozaiği olduğunu söyledi: “Okulumuz, ülkemizin dört bir yanından gelen başarılı ve öğrenmeye istekli genç martılar ile dolu. Bu, ülkemizin mozaiğinin bir yansıması. Yatılı olarak öğrenim görmeye gelen kardeşlerimizin yanı sıra akrabalarında yaşayan kardeşlerimiz de bulunuyor lisemizde. Tabii kardeşlerimizin burs ihtiyacı lisemizden mezun oldukları gün bitmiyor. Mezun gençlere desteğimiz devam ediyor. Derneğimiz KALİD'in kuruluşunun 20.yılında başlattığımız ‘20. Yılda 20 Mezuna Burs’ projesi yıllardır mezunlarımızın desteğiyle artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2015-2016 Öğretim yılında lisemizden mezun olmuş 55 üniversiteli gence burs sağlamış bulunuyoruz.”