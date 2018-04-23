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Kültür-Sanat

Suruç katliamı, tiyatro perdesinde

Rehabilitasyon adlı oyun, saldırıya tanık olan 3 kadının hikayesini aktarıyor

23 Nisan 2018 19:56

Suriye'nin Kobanê kasabasına oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak isterken 20 Temmuz 2015 tarihinde, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, 33 kişin hayatını kaybettiği 100’e yakın kişinin de yaralandığı, IŞİD'in düzenlediği canlı bomba saldırısına tanık olan 3 kadının hikayesi, Bursa'daki Prova Tiyatrosu tarafından oyunlaştırıldı. 

'Rehabilitasyon' adlı oyun, ilk prömiyerini 17 Nisan'da yaptı.  20 Nisan ve 25 Nisan’da 6. Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında seyirci ile buluşacak oyunun yazarı ve yönetmeni Soner Sancaktepe. Damla Çalışan, Cansu Tekoluk, Mehmet Ali Dönmez ve Kübra Yücel rol aldığı oyun, patlama sonrası devlet destekli bir terapi merkezinde yolları kesişen üç kadının hikayesine odaklanan oyun doktorun geç kaldığı bir terapi seansında yaşananları aktarıyor.

Oyunun tanıtım metni ise şöyle:

"Savaş yerindeki çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen üç kadının yolları, toplanma yerinde gerçekleşen patlama sonrasında bir terapi merkezinde kesişir. Doktorun geç kaldığı bir gün hikayeleri iç içe geçer. Bombayı kimler, neden patlattı ? Bu konuda fikirleri yok. Bunu kim yapabilir ? – Hiç kimse yapamaz. Peki nasıl oluyor da hayatlarımız kimsenin yapamayacağına inandığımız kötülükler karşısında bu kadar aciz kalıyor? İçinde yaşadığımız zaman hayatın içimizde patlattığı bir bomba olabilir mi?

Rehabilitasyon, her şeye rağmen yaşamdan yana bir dostluk hikayesi."

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ŞanlıurfaSuruç katliamıIŞİDsaldırı

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