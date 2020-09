Suruç Katliamı'nda abisini kaybeden genç kadın: Onu oraya götüren çocuk sevgisiydi

Süleyman Aksu Suruç Katliamı’nda hayatına kaybeden gençlerden biriydi. Öğretmendi. Katliamın 5. yılında abisi Süleyman Aksu'yu anlatan Güneş Aksu, kendisi de dahil iki ablasının da öğretmen olmak istediğini söyledi.

Güneş Aksu, abisini oraya götürenin çocuk sevgisi olduğunu söyledi.

“Onu oraya götüren çocuk sevgisiydi”

Bianet'ten Evrim Kepenek'e konuşan Güneş Aksu şunları söyledi:

''Süleyman çevresinde çok sevilen, güvenilen ve fikirlerine önem verilen biriydi. Öğrencilerine arkadaşı gibi davranırdı onları çok severdi. Öğrencilerini, çocukları çok severdi. Onu oraya götüren içindeki bu çocuk sevgisi idi. Süleyman çok çocuk ruhluydu kahkahalarıyla evi, herkesi neşelendirirdi.

O eve gelince ev bambaşka bir hâl alırdı. Eve gelir gelmez beraber halaya dururduk. Halay çekmeyi, şiir yazmayı, gülmeyi en çok da güldürmeyi severdi. Süleyman çok farklı düşünürdü hiç kimsenin görmediği bir noktayı görür. Farklı bakış açısıyla yaklaşırdı. Çok sevgi ve umut doluydu.

''Süleyman benim için umudu ifade ediyor''

Süleyman benim için tam anlamıyla umudu ifade ediyor. Her zaman hayrandım ona örnek aldığım ilk kişiydi. En çok öğretmenlik yani etkiliyor beni eğitimci kişiliği.

Öğrencileriyle olan tavrı, konuşması derin izler bıraktı. Hep onun gibi bir öğretmen olmak istiyordum. Süleyman’ın vefatından sonra iki ablam öğretmenlik bölümünde okuyor. Ben de ondan sonra onun okuduğu liseyi kazanıp İngilizce bölümünü bitirdim şimdiki hedefim ise onun gibi İngilizce öğretmenliğini kazanıp öğretmen olmak.

Süleyman bize güçlü durmayı, her zorlukta mutlaka bir umudun olduğunu asla hiç bir şeyden vazgeçmemeyi öğretti. O şu an fiziken yanımızda değil ama bize öğrettikleriyle yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Bize ve öğrencilerine öğrettiği bir söz vardı hep "No Pain No Gain" Yani, "bir bedel olmadan bir kazanç olmaz."