Suruç Katliamı anmasına polis müdahalesi

Suruç Katliamı’nda yaşamını kaydedenleri anmak için Suruç'taki Amara Kültür Merkezi’nde toplanan Suruç Aileleri İnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını parçaladı, mezarlık ziyaretini engelledi. Müdahaleye rağmen yaşamını yitirenler anıldı.

Kobaneli çocuklara oyuncak götürmek için Urfa Suruç’taki Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde toplanan ve IŞİD'in canlı bomba saldırısı yaşamını kaybeden 33 “Düş Yolcusu”nu anmak için merkezin önünde toplanan gruplara polis müdahale etti.

Bombanın patladığı bahçede bir araya gelen onlarca kişi, yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Daha sonra kitle adına açıklama yapan, bombalı saldırıda yaralanan Çağla Seven, 5 yıldır adalet aradıklarını söyleyerek, burada bir anıt yapmalarına dahi izin verilmediğini belirtti. Katliamda yaşamını yitiren Çağdaş Aydın'ın kardeşi Yoldaş Aydın ise, tüm dünyanın Suruç’ta yaşamını yitirenleri alkışladığını ve hayatını kaybedenlerin düşlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün konuşacağı sırada bahçeye giren polisler, katliamda yaşamını yitiren kişilerin fotoğraflarının indirilmesini istedi. Anma HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca'nın konuşmasıyla sürerken, polis müdahalede bulundu. Taşınan fotoğraflar parçalanarak yere atıldı. “Suruç için adalet” yazılı pankarta el konuldu. Yırtılan fotoğraflar yerden alınarak açıklamaya devam edildi. Polis müdahalesine tepki gösteren Uca, hayatını kaybedenlerin hayallerini gerçekleştireceklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Mezarlık engeli

Buradan Suruç Aile Mezarlığı’na gitmek isteyen kitle engellendi. Bunun üzerine mezarlık önünde oturma eylemi yapan aileler, "Suruç için adalet" sloganları attı. Mezarlık önünde konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, özgürlük adına yola çıkanları yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek, “33 canımızı kaybettik. Şu sözü veriyoruz; hayallerini gerçekleştireceğiz” dedi. Fotoğraf ve mezardan korkulduğunu, ancak korkunun ecele faydasının olmadığını dile getiren Özgüneş, “AKP-MHP-Ergenekon faşizminden talimat alan polisler suç işliyor” ifadesini kullandı.

"Boyun eğmeyeceğiz"

Ankara Katliamı’nda kızını kaybeden, yerine kayyım atanan Suruç Belediye Eş Başkanı Hatice Çevik ise, “Mezarımızı neden ziyaret edemiyoruz" diye sordu. Yapılanın zulüm olduğunu belirten Çevik, boyun eğmeyeceklerini kaydetti. (MA)