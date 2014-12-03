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Suruç Belediyesi'nde silah ve mühimmat bulundu

Güvenlik güçleri bina bekçisini gözaltına alındı

03 Aralık 2014 13:04

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi’ne ait hizmet binasına baskın yapan jandarma; binada 18 el bombası, 2 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 52 mermi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece yüzü maskeli bir grubun 11 Nisan Mahallesi'nde yolu kapatıp MOBESE direğine zarar verdikten sonra belediye binasına girdiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama kararı çıkaran ekipler binaya baskın düzenledi.

Belediye binasındaki aramada 18 el bombası, iki kalaşnikof, bir av tüfeği, 52 mermi, 207 kamuflajlı elbise, 31 çift ayakkabı, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda pil, kamera ve cep telefonu bulundu.

Güvenlik güçleri bina bekçisini gözaltına alındı. Kobani sınırının karşısındaki Suruç'ta, belediyenin ek hizmet binası Kobanili sığınmacılara da hizmet veriyor.

 

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