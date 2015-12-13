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Suruç Belediye Eş Başkanı hakkında tutuklama kararı

Dosyada gizlilik kararı nedeniyle tutuklama kararının Orhan Şansal'ın avukatlarına verilmediği ortaya çıktı

13 Aralık 2015 20:12

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi Belediye Eş Başkanı DBP’li Orhan Şansal hakkında 'terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak' suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Suruç Belediye Eş Başkanı Orhan Şansal, geçen 1 Aralık günü, polis tarafından 'terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Orhan Şansal, yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Şansal hakkında bu kez tutuklama kararı verdi. Mahkemenin tutuklama kararının ardından polis, Şansal'ı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Tutuklama kararı avukatlara verilmedi!

 

Öte yandan, Orhan Şansal hakkındaki tutuklama kararının avukatlarına verilmediği ortaya çıktı. Savcılıktan dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararının verilmediği cevabını aldığını söyleyen avukatlar, ikinci bir dilekçe yazdı. Dilekçede, "İş bu dilekçenin içeriğini bilmediğimiz karara karşı yasal süreç içinde müvekkil aleyhine ise karara karşı itiraz etiğimiz, müvekkil lehine ise kararı memnuniyet ile karşıladığımız şeklinde değerlendirilerek karar verilmesini talep ediyoruz" dendi.

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