İşte Diyarbakır, Ankara ve Suruç katliamlarının sorumlusu olduğu tahmin edilen IŞİD'li

En çok aranan teröristler listesinin ‘kırmızı kategori’sinde bulunan ve başına 3 milyon lira ödül konulan IŞİD’li İlhami Balı’nın Diyarbakır, Ankara ve Suruç katliamlarının emrini verdiği tahmin ediliyor. Terör örgütü IŞİD’in ‘Türkiye şeyhi’ olarak bilinen Balı yakın takipteydi, ancak Kobani IŞİD’in elinden alınınca izini kaybettirdi.

Ankara'da 10 Ekim’de 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının ardından deşifre edilen Gaziantep’teki hücre evlerinde ele geçirilen dijital verilerden önemli bilgiler çıktı. IŞİD’in Ankara dahil kanlı saldırı talimatlarının ‘Ebubekir’ kod adlı 33 yaşındaki İlhami Balı tarafından verildiği belirlendi. İstihbarat raporlarına göre, Hatay doğumlu Balı’nın istihbarat ve terör polisinin takibine takılması geçmişe dayanıyor. 2002 yılından itibaren istihbarat takibinde olan Balı, terör örgütü El Kaide üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. Üç yıla yakın cezaevinde kalan Balı, 2012 yılında Suriye’ye geçerek önce El Kaide bağlantılı El Nusra’ya ardından da 2013 yılında IŞİD’e katıldı.

Eylemleri planlıyor

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, IŞİD’in Suriye’deki gümrük sorumlusu olarak bilinen İlhami Balı, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen IŞİD militanlarının lojistik faaliyetlerini de koordine eden kişi olarak istihbaratın takibine takıldı. Suriye tarafında IŞİD’in kontrol ettiği Cerablus, Atmeh ve Rakka’da faaliyet gösteren Balı’nın telefonu dinlemeye alındı. 2014 yılının sonuna kadar takipteydi ancak IŞİD’in Kobani’de yenilgiye uğrayarak bölgeden çekilmesiyle izini kaybettirdi.

Canlı bomba eğitimi

Suruç ve Ankara’daki saldırının ardından terör ve istihbarat birimlerince hazırlanan raporda Balı’yla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: “Yakın zamana kadar istihbari takipte olan, Suriye’deki konumu belirlenen kişi ile 2014 yılının sonlarına doğru bağlantının kesildiği, sözkonusu kişinin yabancı ülkelerin istihbaratlarıyla bağlantılı çalıştığının değerlendirildiği, Türkiye’ye yönelik terör eylemlerinin hedef noktasını belirleyen kişi olduğu, eylemi finanse edip, talimatı verdiği, canlı bomba eyleminde kullanılacak kişileri belirleyerek eğittiği, bu kişilerin Türkiye’ye geçişini, ülke içindeki lojistik ve barınmalarını sağladığı...”

IŞİD’in merkezi konumundaki Rakka’ya yakın bölgede eğitim merkezi kurulduğu, canlı bomba eyleminde kullanılacak teröristlerin buradan eğitildiği belirlendi.

Balı’nın 2013 ve 2014 yıllarında yasadışı yollarla birçok kez Türkiye’ye geçtiği, Gaziantep ve Kilis’teki hücre evlerindeki toplantılara katıldığı da belirlendi. Balı’nın son olarak 1 Eylül’de Türkiye’ye yasadışı yollardan sızmaya çalıştığı ancak alınan önlemler sonucu beraberindeki IŞİD’lilerle birlikte sınırdaki birliklere ateş açarak kaçtığı da saptandı.

Kanadalı bağlantısı

Türkiye’de yakalanan ve Kanada istihbarat servisiyle çalıştığı belirlenen Doktor Mehmet Reşit kod adlı Muhammed El Reşid’in de Balı’yla bağlantısı ortaya çıkmıştı. Üç İngiliz kızın IŞİD’e katılmasını organize eden Reşid’in yakalanmasının ardından yapılan çalışmada Balı ile birlikte IŞİD’li teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçişini koordine ettiği belirlenmişti.

Balı’nın talimat verdiği ve finanse ettiği eylemlerin Diyarbakır HDP mitingine bomba, Suruç’taki canlı bomba eylemi, Ankara’daki 2 canlı bomba saldırısı, Türkiye-Suriye sınırında bir Türk askerinin şehit edilmesi ve bir askerin kaçırılması olduğu düşünülüyor. Gaziantep’teki IŞİD hücre evlerinin deşifre edilerek operasyon düzenlemesiyle önlenen bazı eylemler ise şöyle:

Antalya’daki G-20 zirvesi, İstanbul’da HDP’nin seçim çalışması, Gaziantep’te HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın katılacağı seçim çalışması, Amasya’daki 5. jet üssü ve İncirlik.