T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç ailelerinden Davutoğlu hakkında suç duyurusu: Bilgileri paylaşsın

17 Temmuz 2020 16:00

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Suruç Katliamı döneminde başbakan olan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler, Davutoğlu’nun bildiklerini açıklamasını ve yargılanmasını istiyor. 

ETİKETLER

Suruç Aileleri İnisiyatifisuruç katliamıahmet davutoğlusıç duyurusuTaylan Savran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24