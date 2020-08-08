Suruç Aileleri İnisiyatifinin düzenlediği etkinlik ikinci kez engellendi

Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin Suruç Katliamı’nın 5’inci yılında gerçekleştireceği “Düş Yolcuları Adalet Plaketleri” töreni bir kez daha engellendi. Taksim Hill Otel’de yapılması planlanan ve Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla yasaklanan tören, Beyoğlu’nda bulunan Önder Babat Kültür Merkezi’ne alınmıştı. Kültür merkezini saatler öncesinde ablukaya alan polisler, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararını gerekçe göstererek törenin burada yapılmasını engelledi.

Evrensel'in aktardığına göre Suruç Aileleri İnisiyatifi, Önder Babat Kültür Merkezi önünde etkinliğin yasaklandığını, yapılamayacağını duyurmak istedi. Polis bu açıklamayı da engellemeye çalıştı.

Önder Babat Kültür Merkezi önünde bulunanlar, alkışlarla bir kez daha polisin engellemesini protesto etti.